Eglise de Saint Martin de Echemiré Eglise Saint Martin

Eglise de Saint Martin de Echemiré 20 et 21 septembre Eglise Saint Martin Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise Saint Martin 12 Pl. de l’Église, 49150 Baugé-en-Anjou 49150 Échemiré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Eglise de Echemiré fondée au XIIe siècle

Licence libre