Eglise de Saint Nicolas de Saint Arnoult en Yvelines, saint arnoult en yvelines 78730, Mas-des-Cours

Eglise de Saint Nicolas de Saint Arnoult en Yvelines 27 et 28 juin saint arnoult en yvelines 78730 Aude

Entrée libre. Participation au chapeau : Visites commentées, chorale et poésie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Nous organisons des visites commentées de notre église et de sa crypte. Une chorale ainsi qu’un récital de poesie et guitard sont programmés dans la soirée de samedi.

saint arnoult en yvelines 78730 rue de l’église Mas-des-Cours 11570 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fre.bourgeois0264@gmail.com »}]

Visites commentées, chant chorale, poésie et guitare Visites chorale