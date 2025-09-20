Eglise de Saint Saturnin à Buzy Journées européeennes du patrimoine 2025 Buzy

Eglise Saint-Saturnin Buzy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre samedi et dimanche Construite en 1734, cette église au clocher monumental surmonté d’une flèche polygonale est dédiée à Saint Saturnin (ou Sernin), missionnaire envoyé par Saint Pierre au IIIe siècle. Remaniée au XIXe siècle, elle présente un plan à trois vaisseaux. Elle abrite un gisant du XVIe siècle représentant Joannès de Aula (Jean de La Salle), évêque originaire du village. Parmi les éléments classés une dalle funéraire, un ciboire en argent du XVIIe siècle orné de motifs floraux signé Charles Sermansan, et une tête d’escalier sculptée. .

Eglise Saint-Saturnin Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 95 78

