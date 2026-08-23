Église de Saint Saturnin Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Saturnin Buzy

Informations pratiques

Buzy

Église de Saint Saturnin Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint-Saturnin Pl. de l’Église Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche Construite en 1734, cette église au clocher monumental surmonté d’une flèche polygonale est dédiée à Saint Saturnin (ou Sernin), missionnaire envoyé par Saint Pierre au IIIe siècle. Remaniée au XIXe siècle, elle présente un plan à trois vaisseaux. Elle abrite un gisant du XVIe siècle représentant Joannès de Aula (Jean de La Salle), évêque originaire du village. Parmi les éléments classés une dalle funéraire, un ciboire en argent du XVIIe siècle orné de motifs floraux signé Charles Sermansan, et une tête d’escalier sculptée. .

Église Saint-Saturnin Pl. de l’Église Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 95 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Église de Saint Saturnin Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église de Saint Saturnin Journées européennes du patrimoine 2026 Buzy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées