Église de Saint-Vincent-des-Landes et chapelle de la Magdelaine Chapelle de la Magdeleine Saint-Vincent-des-Landes
Église de Saint-Vincent-des-Landes et chapelle de la Magdelaine Chapelle de la Magdeleine Saint-Vincent-des-Landes samedi 20 septembre 2025.
Église de Saint-Vincent-des-Landes et chapelle de la Magdelaine 20 et 21 septembre Chapelle de la Magdeleine Loire-Atlantique
Entrée libre, contact : 02 40 55 38 29
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
- Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.
Chapelle de la Magdeleine rue de la Magdeleine 44590 Saint-Vincent-des-Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite de l’église
mairie St Vincent des Landes