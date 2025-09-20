Église de Saint-Vincent-des-Landes et chapelle de la Magdelaine Chapelle de la Magdeleine Saint-Vincent-des-Landes

Église de Saint-Vincent-des-Landes et chapelle de la Magdelaine Chapelle de la Magdeleine Saint-Vincent-des-Landes samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre, contact : 02 40 55 38 29

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chapelle érigée au XVIIe siècle pour obtenir la protection de la Sainte-Magdeleine en cas d’épidémie de lèpre ou de peste.

Chapelle de la Magdeleine rue de la Magdeleine 44590 Saint-Vincent-des-Landes Saint-Vincent-des-Landes 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite de l’église

mairie St Vincent des Landes