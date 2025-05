Église de Sainte Mère église – Sainte Mère église Sainte-Mère-Église, 27 mai 2025 20:30, Sainte-Mère-Église.

Concert de la Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau avec la chorale enfants de l’école de musique de la Baie du cotentin.

English : Église de Sainte Mère église

Concert by Haguenau’s Maîtrise Sainte Philomène with the children’s choir from the Baie du Cotentin music school.

German :

Konzert der Maîtrise Sainte Philomène aus Haguenau mit dem Kinderchor der Musikschule der Baie du Cotentin.

Italiano :

Concerto del coro Sainte Philomène di Haguenau con il coro di bambini della scuola di musica della Baie du Cotentin.

Espanol :

Concierto del coro Sainte Philomène de Haguenau con el coro de niños de la escuela de música Baie du Cotentin.

