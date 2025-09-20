Eglise de Vermelle montée Saint Romain Nivolas-Vermelle

montée Saint Romain Eglise de Vermelle Nivolas-Vermelle Isère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Exposition des peintures de Furino et des Sculptures de Mahou.

montée Saint Romain Eglise de Vermelle Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 92 19 35 mairie@nivolas-vermelle.fr

English :

Exhibition of paintings by Furino and sculptures by Mahou.

German :

Ausstellung der Gemälde von Furino und der Skulpturen von Mahou.

Italiano :

Mostra di dipinti di Furino e sculture di Mahou.

Espanol :

Exposición de pinturas de Furino y esculturas de Mahou.

