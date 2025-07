Eglise des Jésuites by night Molsheim

Visitez l’église des Jésuites, l’une des plus vastes d’Alsace et joyau de la cité médiévale de Molsheim.

Plongez dans son histoire, admirez son architecture, son orgue Silbermann à 4 octaves et ses trésors patrimoniaux à travers anecdotes et éclairages inédits lors d’une visite nocturne exceptionnelle.

Découvrez la splendeur mystique de l’église des Jésuites de Molsheim la nuit. Plongez dans une visite nocturne inoubliable, où les lumières tamisées révèlent la beauté architecturale et spirituelle de ce lieu sacré. Laissez-vous envoûter par l’atmosphère saisissante et laissez votre âme s’élever dans cette expérience unique. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de découvrir l’église des Jésuites de Molsheim sous un nouvel angle

Visite uniquement en français .

English :

Visit the Jesuit church, one of the largest in Alsace and the jewel of the medieval town of Molsheim.

Immerse yourself in its history, admire its architecture, its 4-octave Silbermann organ and its heritage treasures through anecdotes and original insights during an exceptional nocturnal tour.

German :

Besuchen Sie die Jesuitenkirche, eine der größten Kirchen im Elsass und das Juwel der mittelalterlichen Stadt Molsheim.

Tauchen Sie ein in ihre Geschichte, bewundern Sie ihre Architektur, ihre Silbermann-Orgel mit vier Oktaven und ihre Schätze des Kulturerbes, und erfahren Sie bei einer außergewöhnlichen Nachtführung Anekdoten und neue Einblicke.

Italiano :

Visitate la chiesa dei Gesuiti, una delle più grandi dell’Alsazia e fiore all’occhiello della città medievale di Molsheim.

Immergetevi nella sua storia, ammirate la sua architettura, il suo organo Silbermann a 4 ottave e i suoi tesori patrimoniali attraverso aneddoti e approfondimenti originali durante un’eccezionale visita notturna.

Espanol :

Visite la iglesia de los Jesuitas, una de las más grandes de Alsacia y joya de la corona de la ciudad medieval de Molsheim.

Sumérjase en su historia, admire su arquitectura, su órgano Silbermann de 4 octavas y sus tesoros patrimoniales a través de anécdotas y puntos de vista originales durante una visita nocturna excepcional.

