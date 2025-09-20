Église d’Escolives-Sainte-Camille, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Escolives-Sainte-Camille

Informations pratiques

Église d’Escolives-Sainte-Camille 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’église d’Escolives-Sainte-Camille, un édifice majestueux alliant histoire et architecture. Une visite, libre ou avec bénévole de la crypte, parfaite pour les amateurs d’art sacré, d’histoire locale ou simplement pour un moment de quiétude dans un cadre agréable.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue de l’Église, 89290 Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Ouverture de l’église. Visite libre ou avec bénévole de la crypte.

© Helene d’ANNOUX