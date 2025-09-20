UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Escolives-Sainte-Camille

Église d’Escolives-Sainte-Camille, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Escolives-Sainte-Camille

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Escolives-Sainte-Camille

Église d’Escolives-Sainte-Camille, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Escolives-Sainte-Camille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
Rue de l'Église, 89290 Escolives-Sainte-Camille
Ville
89290 Escolives-Sainte-Camille
Département
Yonne

Église d’Escolives-Sainte-Camille 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’église d’Escolives-Sainte-Camille, un édifice majestueux alliant histoire et architecture. Une visite, libre ou avec bénévole de la crypte, parfaite pour les amateurs d’art sacré, d’histoire locale ou simplement pour un moment de quiétude dans un cadre agréable.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue de l’Église, 89290 Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture de l’église. Visite libre ou avec bénévole de la crypte.

© Helene d’ANNOUX

À voir aussi à Escolives-Sainte-Camille (Yonne)