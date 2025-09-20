Église d’Escolives-Sainte-Camille, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Escolives-Sainte-Camille
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Escolives-Sainte-Camille
Informations pratiques
Église d’Escolives-Sainte-Camille 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez découvrir l’église d’Escolives-Sainte-Camille, un édifice majestueux alliant histoire et architecture. Une visite, libre ou avec bénévole de la crypte, parfaite pour les amateurs d’art sacré, d’histoire locale ou simplement pour un moment de quiétude dans un cadre agréable.
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue de l’Église, 89290 Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture de l’église. Visite libre ou avec bénévole de la crypte.
© Helene d’ANNOUX
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