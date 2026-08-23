Informations pratiques

Louvie-Soubiron

Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint-Martin Louvie-Soubiron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. XIIème, XIXème. L’église, un peu excentrée par rapport au cœur du village, est située en balcon au-dessus de la vallée. Avec son abside romane, ses peintures murales et fresques, le bénitier et baptistère du XIIᵉ ainsi que le retable du XVIIIᵉ, elle mérite, tout comme le village, une visite. .

Église Saint-Martin Louvie-Soubiron 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 37 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026 Louvie-Soubiron a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées