Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026 Louvie-Soubiron
samedi 19 septembre 2026 · Louvie-Soubiron
Informations pratiques
Louvie-Soubiron
Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026
Église Saint-Martin Louvie-Soubiron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre samedi et dimanche. XIIème, XIXème. L’église, un peu excentrée par rapport au cœur du village, est située en balcon au-dessus de la vallée. Avec son abside romane, ses peintures murales et fresques, le bénitier et baptistère du XIIᵉ ainsi que le retable du XVIIIᵉ, elle mérite, tout comme le village, une visite. .
Église Saint-Martin Louvie-Soubiron 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 37 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026
L’événement Église d’origine romane Saint Martin Journées européennes du patrimoine 2026 Louvie-Soubiron a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées