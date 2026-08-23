Église d’origine romane Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint Pierre Gère-Bélesten

Informations pratiques

Gère-Bélesten

Église d’origine romane Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint Pierre Bourg de Bélesten Gère-Bélesten Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. L’église, ancienne, conserve de nombreuses traces de peinture, notamment sur les piliers et sur les murs. L’autel retable, classé (XVIIIᵉ), est signé Ribère d’Oloron. Le porche abrite une grande statue de Saint-Pierre en bois polychrome. Les vitraux ont été réalisés à la suite de dons ou de souscriptions entre 1933 et 1935. .

Église Saint Pierre Bourg de Bélesten Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 71

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English : Église d’origine romane Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église d’origine romane Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026 Gère-Bélesten a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées