Église du Prieuré Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Saint-Georges-des-Sept-Voies 15 Le Prieuré Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Église classée du 11e-12esiècle, située dans un paysage remarquable. Une nef fut rajoutée au 13e siècle.

Visites libres ou guidées, avec livret-jeu permettant une découverte de l’église pour les enfants à partir de 9ans.

Focus tout particulier sur Anne-Sophie Marchoux.

Visites guidées de l’exceptionnelle éolienne Bollée (1889) de la Ferme-Ecole.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h. .

Listed 11th-12th-century church set in a remarkable landscape. A nave was added in the 13th century.

Diese denkmalgeschützte Kirche aus dem 11. und 12. Jahrhundert liegt in einer bemerkenswerten Landschaft. Im 13. Jahrhundert wurde ein Kirchenschiff hinzugefügt.

Chiesa classificata risalente all’XI-XII secolo, inserita in un paesaggio notevole. Nel XIII secolo è stata aggiunta una navata.

Iglesia catalogada de los siglos XI-XII, situada en un paisaje excepcional. En el siglo XIII se le añadió una nave.

