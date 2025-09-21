Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025 Béost

Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025 Béost dimanche 21 septembre 2025.

Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025

Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite libre samedi et dimanche. Plongez dans l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, dont les pierres témoignent des diverses époques de construction et de la vie de ses habitants depuis le XIIIe siècle. La rénovation minutieuse entreprise par l’association Los Auzelets apporte une dimension unique à cette visite, permettant de redécouvrir ce patrimoine sous un nouvel angle. .

Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 86 70

English : Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025

German : Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025

Italiano :

Espanol : Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025

L’événement Eglise et château de Béost Journées européeennes du patrimoine 2025 Béost a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées