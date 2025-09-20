Église et clocher Journées Européennes du Patrimoine Saint Michel Mont Mercure Sèvremont

Église et clocher Journées Européennes du Patrimoine Saint Michel Mont Mercure Sèvremont samedi 20 septembre 2025.

Église et clocher Journées Européennes du Patrimoine

Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite de l’église de Saint Michel Mont Mercure, point culminant de la Vendée et son clocher accessible en 199 marches.

Au clocher de St Michel Mont Mercure, vous êtes au point culminant de la Vendée 290 mètres d’altitude !

Venez découvrir l’histoire de cette église insolite !

Les 199 marches vous permettent d’accéder au sommet de la tour de 42 mètres de haut, surmontée de la statue de l’Archange Saint Michel. Magnifique panorama sur le bocage vendéen, et table d’orientation autour de l’église.

Visites commentées, dimanche de 14h à 18h. .

Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19

English :

Visit of the church of Saint Michel Mont Mercure, highest point of the Vendée and its bell tower accessible by 199 steps.

German :

Besuchen Sie die Kirche Saint Michel Mont Mercure, den höchsten Punkt der Vendée, und ihren Glockenturm, der über 199 Stufen erreichbar ist.

Italiano :

Visitate la chiesa di Saint Michel Mont Mercure, il punto più alto della Vandea, con il suo campanile accessibile da 199 gradini.

Espanol :

Visite la iglesia de Saint Michel Mont Mercure, el punto más alto de la Vendée, con su campanario accesible por 199 escalones.

L’événement Église et clocher Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges