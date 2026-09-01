Église et clocher – Journées Européennes du Patrimoine Saint Michel Mont Mercure Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Église et clocher – Journées Européennes du Patrimoine

Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’église de Saint Michel Mont Mercure, point culminant de la Vendée et son clocher accessible en 199 marches.

Au clocher de St Michel Mont Mercure, vous êtes au point culminant de la Vendée : 290 mètres d’altitude !

Venez découvrir l’histoire de cette église insolite !

Les 199 marches vous permettent d’accéder au sommet de la tour de 42 mètres de haut, surmontée de la statue de l’Archange Saint Michel. Magnifique panorama sur le bocage vendéen, et table d’orientation autour de l’église.

Visite libre samedi et dimanche + visites guidées le dimanche de 14h à 17h. .

Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19

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English :

Self-guided tour of the church of Saint Michel Mont Mercure, the highest point in the Vendée, with its bell tower accessible by 199 steps.

L’événement Église et clocher – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges