Église ND de l’Assomption du 15e siècle inscrite au titre des monuments historiques Eglise Notre Dame de l’Assomption Place de l’Église 53120 BRECÉ Brecé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Édifice construit à la fin du 15e siècle et agrandi au 18e s. Le retable du maître d’autel restauré est l’oeuvre de Joseph Nicolas Lebrun (1778). Le retable sud, dont la toile représente Notre Dame de l’Assomption a été restauré en 1999 et le retable nord en 2001. Les statues de St Roch et Ste Marguerite de l’autel sud ainsi que la chaire sont inscrites à l’inventaire des monuments de France.

Journées européennes du patrimoine 2025

Commune de Brecé