Église Notre-Dame Blou

Église Notre-Dame

1 Place de l’église Blou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Église romane du 12e siècle classée Monuments Historiques. Vous y trouverez une crosse eucharistique du 17e qui surmonte le maître-autel.

1 Place de l’église Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 14 09 mairie-blou@wanadoo.fr

English :

12th-century Romanesque church, listed as a Historic Monument. You’ll find a 17th-century eucharistic crosier over the high altar.

German :

Romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die unter Denkmalschutz steht. Hier finden Sie einen eucharistischen Stab aus dem 17. Jahrhundert, der den Hauptaltar überragt.

Italiano :

Chiesa romanica del XII secolo classificata come monumento storico. Sull’altare maggiore si trova una croce eucaristica del XVII secolo.

Espanol :

Iglesia románica del siglo XII declarada Monumento Histórico. Encontrarás una cruz eucarística del siglo XVII sobre el altar mayor.

