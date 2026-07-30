Informations pratiques

Blou

Église Notre-Dame

1 Place de l’église Blou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Église romane du 12e siècle classée Monuments Historiques. Vous y trouverez une crosse eucharistique du 17e qui surmonte le maître-autel.

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1 Place de l’église Blou 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 14 09 mairie-blou@wanadoo.fr

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English :

12th-century Romanesque church, listed as a Historic Monument. You’ll find a 17th-century eucharistic crosier over the high altar.

L’événement Église Notre-Dame Blou a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME