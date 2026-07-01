Informations pratiques

Auberville

Église Notre-Dame d’Auberville

Église Auberville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Poussez les portes de cette église édifiée au 12e siècle, puis remaniée au 17e siècle, et laissez-vous guider ! Vous découvrirez lors de cette visite le retable et les statues de l’église, sa belle charpente apparente, et son histoire.

Poussez les portes de cette église édifiée au 12e siècle, puis remaniée au 17e siècle, et laissez-vous guider ! Vous découvrirez lors de cette visite le retable et les statues de l’église, sa belle charpente apparente, et son histoire. .

Église Auberville 14640 Calvados Normandie contact@apepa.blog

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English : Église Notre-Dame d’Auberville

Step inside this church, built in the 12th century and remodelled in the 17th century, and let us guide you! During this tour, you’ll discover the church’s altarpiece and statues, its beautiful exposed timber framework, and its history.

L’événement Église Notre-Dame d’Auberville Auberville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Normandie Pays d’Auge