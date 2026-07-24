Informations pratiques

Auberville

Église Notre-Dame d’Auberville

Église Auberville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à ce concerto où flûte et instruments à cordes se répondent sous la voûte de l’église, pour une soirée entre patrimoine et voyage musical. Participation au chapeau.

L’Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à ce concerto où flûte et instruments à cordes se répondent sous la voûte de l’église, pour une soirée entre patrimoine et voyage musical.

Participation au chapeau. .

Église Auberville 14640 Calvados Normandie contact@apepa.blog

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English : Église Notre-Dame d’Auberville

The Alliance for the Heritage of the Churches in the Pays d’Auge invites you to this concert, where the flute and string instruments interplay beneath the church’s vaulted ceiling, for an evening combining heritage and a musical journey. Donations welcome.

L’événement Église Notre-Dame d’Auberville Auberville a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge