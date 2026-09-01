Informations pratiques

Berneuil

Eglise Notre Dame de Berneuil Journées Européennes du Patrimoine

Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Notre-Dame de Berneuil est de forme croix latine avec chœur, abside, et deux absidioles voûtées en cul de four. Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1944. Découvrez cette église du XIIe siècle, récemment rénovée.

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Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 84 10 47

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English : Eglise Notre Dame de Berneuil Journées Européennes du Patrimoine

The Notre-Dame de Berneuil church is in the form of a Latin cross with choir, apse, and two vaulted apsidioles. It has been listed as a Historic Monument since 1944. Discover this recently renovated 12th century church.

L’événement Eglise Notre Dame de Berneuil Journées Européennes du Patrimoine Berneuil a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du Sud Charente