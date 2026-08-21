AGENDA · Clefs
Eglise Notre Dame de Clefs, Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs, Clefs
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs · Clefs
Informations pratiques
Eglise Notre Dame de Clefs 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs Maine-et-Loire
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Eglise Notre Dame de Clefs
Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs Eglise Notre Dame de Clefs Clefs 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Eglise Notre Dame de Clefs
Licence libre