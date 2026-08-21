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Eglise Notre Dame de Clefs, Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs, Clefs

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs · Clefs

Eglise Notre Dame de Clefs, Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs, Clefs

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs
Adresse
Eglise Notre Dame de Clefs
Ville
49150 Clefs
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Libre

Eglise Notre Dame de Clefs 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Notre Dame de Clefs

Eglise Notre Dame de Clefs 49150 Clefs Eglise Notre Dame de Clefs Clefs 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Eglise Notre Dame de Clefs

Licence libre