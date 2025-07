Église Notre-Dame-de-la Prée D751 Gennes-Val-de-Loire

Église Notre-Dame-de-la Prée D751 Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Église Notre-Dame-de-la Prée

D751 Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’église a été construite à partir du 11e siècle en pierre de tuffeau. Elle doit son nom aux prairies qui bordaient le fleuve.

Elle doit son nom aux prairies qui bordaient le fleuve. Du 12e siècle datent l’abside, le clocher et la porte latérale. La tour carrée du clocher et ses baies jumelées sont typiques de l’art roman.

Visible de l’extérieur uniquement.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. .

D751 Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 92 55 ctctourismetculture@laposte.net

English :

The church was built in the 11th century from tufa stone. It owes its name to the meadows bordering the river.

German :

Die Kirche wurde ab dem 11. Jahrhundert aus Tuffstein erbaut. Ihren Namen verdankt sie den Wiesen, die einst den Fluss säumten.

Italiano :

La chiesa fu costruita nell’XI secolo in pietra di tufo. Deve il suo nome ai prati che costeggiavano il fiume.

Espanol :

La iglesia se construyó en el siglo XI con piedra de toba. Debe su nombre a los prados que bordeaban el río.

L’événement Église Notre-Dame-de-la Prée Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME