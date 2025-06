A voix nue et Ma Non Troppo en concert le 22 juin à 19h à Paris 13 – église Notre-Dame-de-la-Sagesse Paris 22 juin 2025

Entrée libre, P.A.F au chapeau

église Notre-Dame-de-la-Sagesse 2 place Jean Vilar 75013 Paris

https://avoixnue.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Avoixnue/ https://www.facebook.com/Avoixnue/

L’ensemble vocal A Voix Nue et l’ensemble instrumental baroque Ma Non Troppo vous invitent à leur dernier concert commun de l’année ! Un répertoire exceptionnel pour une soirée musicale joyeuse et engagée ! De quoi prolonger agréablement la fête de la musique !