Église Notre Dame de l’Assomption de Mouais, Eglise Notre Dame de l’Assomption 44110 Villepot, Villepot

Informations pratiques

Église Notre Dame de l’Assomption de Mouais 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de l’Assomption 44110 Villepot Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Edifice religieux dont l’origine remonte au XIème siècle. Comporte un retable de 1692, plusieurs pièces remarquables dont notamment, un ensemble de vitraux aux couleurs vives et des tapisseries modernes réalisées par l’atelier Jeanne PERATHON à Aubusson.

Eglise Notre Dame de l’Assomption 44110 Villepot 44110 Villepot Villepot 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 66 20

Construite au XIe siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voute.

eglise de mouais