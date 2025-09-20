Église Notre-Dame-de-l’Assomption Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Morée

Entrée libre, contact : 02 40 28 66 20

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Edifice religieux dont l’origine remonte au XIème siècle. Comporte un retable de 1692, plusieurs pièces remarquables dont notamment, un ensemble de vitraux aux couleurs vives et des tapisseries modernes réalisées par l’atelier Jeanne PERATHON à Aubusson.

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption Morée 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

