Eglise Notre-Dame-de-L’Assomption JEP 2025 Payns

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Concert participatif à la restauration de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Payns



La restauration globale de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Payns devient indispensable et votre soutien est bienvenu pour mener à bien les travaux (montant 600 000€) qui devraient débuter en fin d’année.

C’est pourquoi, à l’invitation de la municipalité, Magali Lucie donnera un concert à l’église le samedi 20 septembre 2025 à 17h pour le lancement de la collecte, accompagnée de Jean-Eudes Masy au piano.

Magali Lucie proposera des chansons françaises, poétiques à textes de son répertoire.



L’entrée sera libre et des bulletins de don à remplir par vos soins seront à votre disposition pour aider au financement des travaux. La fondation du patrimoine, partenaire de la commune dans ce dossier, vous délivrera une attestation qui vous permettra de bénéficier de crédits d’impôts.

Vous pouvez également effectuer une donation en ligne sur le site www.fondation-patrimoine.org .

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Payns 10600 Aube Grand Est +33 3 25 76 61 84 mairiedepayns@orange.fr

