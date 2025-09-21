Église Notre-Dame des pauvres Église Notre-Dame des Pauvres Issy-les-Moulineaux

Remarquée pour sa conception architecturale novatrice lors du Salon d’Art Sacré en 1953, l’église comprend un bel ensemble de vitraux abstraits du peintre Léon Zack.

Église Notre-Dame des Pauvres 27 Bd Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France Chapelle construite en 1954-1955 pour desservir le quartier de la Plaine, par l’architecte Jean-Blaise Lombard qui s’adjoignit Henri Duverdier. L’édifice est conçu sur un plan trapézoïdal selon la forme du terrain d’assiette. Il est couvert par un voile de béton se relevant vers le choeur. Les murs sont en pierre de Valreuil dont la couleur ocre veinée de bleu s’accorde à celle des verrières. Ces dernières, panneaux de verres sertis de plomb, non figuratifs, sont dues au peintre Léon Zack. Avec sa fille Irène, il est également l’auteur du chemin de croix gravé à même le mur. Le maître verrier Jean Lesquibe a réalisé les vitraux en dalle de verre du baptistère.

Visite commentée

