Eglise Notre-Dame-des-Trévois JEP 2025 Troyes
Eglise Notre-Dame-des-Trévois Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
>> Visite libre
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Circuit Une église de style dombellotiste en Champagne
>> Déambulation libre pour visiter l’église à votre rythme selon un itinéraire préconisé.
Samedi de 9h à 17h et dimanche de 14h à 17h
>> Diaporama sur l’histoire de la construction de l’église
Samedi de 9h à 17h et dimanche de 14h à 17h
>> Moments musicaux
Par Philippe Mathieu, organiste (samedi et dimanche) et Patrick Santa violoniste (samedi)
Samedi et dimanche à 17h (durée 1h) .
Eglise Notre-Dame-des-Trévois Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 75 59 31 notredamedestrevois@orange.fr
