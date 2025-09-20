Eglise Notre-Dame-des-Trévois JEP 2025 Troyes

Eglise Notre-Dame-des-Trévois JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

>> Visite libre

Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h

Circuit Une église de style dombellotiste en Champagne



>> Déambulation libre pour visiter l’église à votre rythme selon un itinéraire préconisé.

Samedi de 9h à 17h et dimanche de 14h à 17h



>> Diaporama sur l’histoire de la construction de l’église

Samedi de 9h à 17h et dimanche de 14h à 17h



>> Moments musicaux

Par Philippe Mathieu, organiste (samedi et dimanche) et Patrick Santa violoniste (samedi)

Samedi et dimanche à 17h (durée 1h) .

Eglise Notre-Dame-des-Trévois Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 75 59 31 notredamedestrevois@orange.fr

