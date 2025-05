ADRIEN HEINZ / NUTRICULAe – Église Notre-Dame-d’Espérance Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Vidéo

Inspirée des expériences mystérieuses des alchimistes, cette installation vidéo projetée sur des plaques de métal en mouvement propose un voyage intérieur surréaliste, une exploration poétique de nos inconscients en quête de sens et de lien avec l’univers.

Au cœur de l’église Notre-Dame d’Espérance, NUTRICULAe est telle une transmutation métaphysique intime où le métal devient matière vivante, se mouvant au rythme des projections d’images qui défilent.

Artiste franco-autrichien basé à Paris, Adrien Heinz explore dans ses installations vidéo un inconscient surréaliste et onirique, mêlant humain, machine et nature dans une vision utopique et magique du monde.

Partenaire : Institut Pascal de Clermont-Ferrand

Le samedi 07 juin 2025

de 21h30 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-08T00:30:00+02:00

2025-06-07T22:30:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

Église Notre-Dame-d’Espérance 47 Rue de la Roquette 75011 Paris

Métro -> 5 : Bréguet-Sabin (Paris) (316m)

Bus -> 69 : Commandant Lamy (Paris) (75m)

Vélib -> Keller – La Roquette (57.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

NUTRICULAe invite le spectateur à une expérience alchimique psychédélique.