Duo de Violoncelles – Eglise Notre Dame d’Esperance Paris, 18 mai 2025, Paris.

Le dimanche 18 mai 2025

de 17h00 à 18h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-18T20:00:00+02:00

2025-05-18T18:00:00+02:00_2025-05-18T19:15:00+02:00

fin : 2025-05-18T21:15:00+02:00

Eglise Notre Dame d’Esperance 47 rue de la Roquette 75011 Paris

Deux jeunes violoncellistes, Lila Beauchard et Valentine Boonen, se produisent en duo pour la première fois à Paris et proposent une heure de musique récréative et méditative. Elles jouent des sonates et des duos d’Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, Jacques Offenbach, auxquels s’ajoutent Jean-Baptiste Barrière et Reinhold Glière.