ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE église Notre-Dame-du-Rosaire Rezé

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Édifiée en 1960 par Jean Rouquet, disciple de Le Corbusier, l’église notre-Dame-du-Rosaire est labellisée pour son Architecture contemporaine remarquable.

Audacieuse par ses volumes, ses obliques et pans inclinés, innovante par ses techniques de construction (l’une des premières charpentes en bois lamellé-collé), c’est un lieu à découvrir !

église Notre-Dame-du-Rosaire 36 rue Alsace-Lorraine 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire Édifié en 1960, cet exemple d’architecture oblique est dû à Jean Rouquet, architecte influencé par Le Corbusier. Son aspect austère, avec une lumière naturelle minimale, est atténué par ses poutres en bois lamellé-collé incurvées comme la toiture. Les pentes et contre-pentes du sol permettent une visibilité parfaite. Tramway 2 : arrêt Gare de Pont-Rousseau, Tramway 3 : arrêt Pont-Rousseau/Martyrs

© Ville de Rezé