Quintette à vents : Clarinette – Flûte traversière – Basson – Cor – Hautbois Église Notre Dame du Travail Paris 29 juin 2025

Concert « Nuits d’été »

programme : MENDELSSOHN : Le songe d’une nuit d’été (ouverture) – RIMSKY–KORSAKOV : Shéhérazade – SCHUBERT : Erlkönig – BARBER : Summermusic – BEACH : Pastorale

par le Quintette à vents Linos : Formés par les plus grands conservatoires supérieurs européens, ils proposent en musique de chambre depuis 2017 différents projets artistiques. Avec ses sonorités singulières, le quintette s’engage à transmettre les plus belles pièces de son répertoire, transportant l’auditeur dans des univers riches et sensibles.

Les Musiciens : Anna KILLY-MORIN : flûte – Lise MARIAGE : clarinette – Romain JODY : basson – Victor OUZOUNOFF : cor – Guillaume RETAIL : hautbois

Le dimanche 29 juin 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Prix conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Notre Dame du Travail 59, rue Vercingétorix 75014 Paris

concerts.msc@gmail.com

Un concert « Nuits d’été » à retrouver en compagniede MENDELSSOHN, RIMSKY-KORSAKOV, BARBER et SCHUBERT.