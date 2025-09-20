Église Notre Dame du Vieux Pouzauges Journées Européennes du Patrimoine Pouzauges

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Des bénévoles accueillent les viisteurs dans l’église Notre Dame du Vieux Pouzauges à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

L’église Notre Dame du Vieux Pouzauges est un édifice roman abritant des peintures murales exceptionnelles datant des XIIe et XIIIe siècles ! Les thèmes iconographiques tirés de l’Ancien Testament et des textes apocryphes font de l’église Notre-Dame un site unique en France. Classée Monument historique, l’église recèle d’autres trésors tels qu’un lavabo liturgique gothique ou encore un pavement réalisé à partir de dalles funéraires.

Samedi, de 14h à 18. Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Rue Louis Desnouhes Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 01 37

English :

Volunteers welcome visitors to Notre Dame du Vieux Pouzauges church for the European Heritage Days.

German :

Freiwillige begrüßen anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Besucher in der Kirche Notre Dame du Vieux Pouzauges.

Italiano :

I volontari accolgono i visitatori della chiesa di Notre Dame du Vieux Pouzauges in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Voluntarios dan la bienvenida a los visitantes de la iglesia de Notre Dame du Vieux Pouzauges con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

