Église Notre-Dame et ses jardins Eglise Notre-Dame de Calais Calais

Église Notre-Dame et ses jardins 19 et 20 septembre

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visites de l’église Notre-Dame, de la citerne royale et des jardins Tudor avec le service des Espaces Verts et l’Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis

Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais

© Ville de Calais