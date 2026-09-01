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Église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine 2026 Église Notre-Dame Lys

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Lys

Église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine 2026 Église Notre-Dame Lys

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
20 Chemin du Bourg
Ville
64260 Lys
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lys

Église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine 2026

Église Notre-Dame 20 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. Bâtie entre 1904 et 1906, l’église Notre-Dame se distingue par sa nef emblématique à quatre travées en arcades plein cintre, son chœur orné d’un retable à saint Pierre surmonté du triangle de la Trinité, ses retables latéraux (saint Joseph et Vierge à l’Enfant), ainsi que par ses huit verrières remarquables et son vitrail contemporain dédié à Notre-Dame de Lys.   .

Église Notre-Dame 20 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09 

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English : Église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine 2026 Lys a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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