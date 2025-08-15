Eglise orthodoxe Belfort

Territoire de Belfort

La paroisse orthodoxe de Belfort a été fondée en 1927 par des Russes qui, fuyant la révolution bolchévique, se sont installés à Belfort. Venez admirer l’iconostase et le clocher à bulbe témoin de l’influence de l’identité russe.   .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90 

