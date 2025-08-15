Eglise orthodoxe Belfort
Territoire de Belfort
Début : 2025-08-15 14:30:00
La paroisse orthodoxe de Belfort a été fondée en 1927 par des Russes qui, fuyant la révolution bolchévique, se sont installés à Belfort. Venez admirer l’iconostase et le clocher à bulbe témoin de l’influence de l’identité russe. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
