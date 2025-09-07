Église ouverte église Saint-Pient Moyenvic

Visite guidée gratuite du 1er avril au 1er novembre 1er dimanche du mois à 10 h

L’église de Moyenvic est entièrement reconstruite après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, par l’architecte parisien Gil Bureau. Il sera également chargé de la reconstruction de maisons et de fermes à Moyenvic et dans les villages alentours (Marsal, Salonnes…).

Le caractère brut et froid du béton à l’extérieur, laisse sa place à l’intérieur de l’édifice à une douce lumière bleutée. Elle pénètre les lieux grâce aux vitraux réalisés par le peintre lorrain Camille Hilaire, le sculpteur Claude Goutin et réalisés par le maître-verrier Benoît. Parmi un mobilier résolument moderne se trouvent quelques éléments plus anciens, comme le buffet d’orgue provenant de l’abbaye de Salival. Daté du XVIe siècle, la sculpture du buffet est comparable à celle de la chaire à prêcher de la même abbaye que vous trouverez en l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille.Tout public

Rue de l'église Moyenvic 57630 Moselle Grand Est

English :

Free guided tour from April 1 to November 1: 1st Sunday of the month at 10 a.m

The church in Moyenvic was completely rebuilt by Parisian architect Gil Bureau after the bombings of the Second World War. He was also commissioned to rebuild houses and farms in Moyenvic and surrounding villages (Marsal, Salonnes…).

The raw, cold character of the concrete on the outside gives way to a soft, bluish light inside the building. The light penetrates the building thanks to the stained glass windows created by Lorraine painter Camille Hilaire, sculptor Claude Goutin and master glassmaker Benoît. Among the resolutely modern furnishings are a number of older elements, such as the organ case from the Abbey of Salival. Dating from the 16th century, the sculpture on the organ case is comparable to that on the preaching pulpit from the same abbey, which you’ll find in the church of Saint-Marien in Vic-sur-Seille.

German :

Kostenlose Führung vom 1. April bis 1. November: 1. Sonntag des Monats um 10 Uhr

Die Kirche von Moyenvic wird nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg von dem Pariser Architekten Gil Bureau vollständig wiederaufgebaut. Er wird auch mit dem Wiederaufbau von Häusern und Bauernhöfen in Moyenvic und den umliegenden Dörfern (Marsal, Salonnes…) beauftragt.

Der rohe und kalte Charakter des Betons an der Außenseite weicht im Inneren des Gebäudes einem sanften bläulichen Licht. Es durchdringt die Räume dank der Glasfenster, die von dem lothringischen Maler Camille Hilaire, dem Bildhauer Claude Goutin und dem Glasermeister Benoît gestaltet wurden. Inmitten einer ausgesprochen modernen Einrichtung befinden sich einige ältere Elemente, wie das Orgelgehäuse aus der Abtei Salival. Jahrhundert und ist mit der Predigtkanzel aus derselben Abtei vergleichbar, die Sie in der Kirche Saint-Marien in Vic-sur-Seille finden.

Italiano :

Visita guidata gratuita dal 1° aprile al 1° novembre: 1° domenica del mese alle ore 10.00

La chiesa di Moyenvic è stata completamente ricostruita dall’architetto parigino Gil Bureau dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Egli si occupò anche della ricostruzione di case e fattorie a Moyenvic e nei villaggi circostanti (Marsal, Salonnes, ecc.).

Il carattere crudo e freddo del cemento all’esterno lascia il posto a una luce morbida e bluastra all’interno dell’edificio. La luce penetra nell’edificio grazie alle vetrate create dal pittore lorenese Camille Hilaire, dallo scultore Claude Goutin e dal maestro vetraio Benoît. L’arredamento, decisamente moderno, comprende alcuni oggetti antichi, come la cassa d’organo dell’Abbazia di Salival. Risalente al XVI secolo, la scultura della cassa dell’organo è paragonabile a quella del pulpito di predicazione della stessa abbazia, che si trova nella chiesa di Saint-Marien a Vic-sur-Seille.

Espanol :

Visita guiada gratuita del 1 de abril al 1 de noviembre: 1er domingo de cada mes a las 10 h

La iglesia de Moyenvic fue completamente reconstruida por el arquitecto parisino Gil Bureau tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. También se encargó de reconstruir casas y granjas en Moyenvic y los pueblos de los alrededores (Marsal, Salonnes, etc.).

El carácter crudo y frío del hormigón en el exterior da paso a una luz suave y azulada en el interior del edificio. La luz penetra en el edificio gracias a las vidrieras creadas por el pintor lorenés Camille Hilaire, el escultor Claude Goutin y el maestro vidriero Benoît. El mobiliario, decididamente moderno, incluye algunos elementos antiguos, como la caja del órgano de la abadía de Salival. La escultura de la caja, del siglo XVI, es comparable a la del púlpito de predicación de la misma abadía, que se encuentra en la iglesia de Saint-Marien de Vic-sur-Seille.

