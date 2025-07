Église Prieurale Notre-Dame de Cunault Chânehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Un des chefs-d’œuvre de l’art roman angevin des 11e et 12e siècles, construit par des moines bénédictins.

À ne pas manquer le clocher du 11e siècle, les chapiteaux du 12e siècle, la pietà en pierre polychrome du 16e siècle, les fresques du 15e siècle, le chapier et la châsse reliquaire de Saint-Maxenceul.

Dimanche à 11h : visite guidée par l’Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trêves-Cunault (40 mn)

Dimanche à 15h : Concert d’Orgue Richard Lefevre

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée à partir de 11h.

Horaires de représentation à partir de 15h.

le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 14h à 18h. .

Chânehutte-Trèves-Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

One of Anjou’s masterpieces of Romanesque art from the 11th and 12th centuries, built by Benedictine monks.

German :

Eines der Meisterwerke der angevinischen Romanik aus dem 11. und 12. Jahrhundert, das von Benediktinermönchen erbaut wurde.

Italiano :

Uno dei capolavori dell’arte romanica angioina dell’XI e XII secolo, costruito dai monaci benedettini.

Espanol :

Una de las obras maestras del arte románico de Anjou de los siglos XI y XII, construida por monjes benedictinos.

