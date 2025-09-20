Église protestante dite » La Principale » face aux défis de l’histoire Église protestante Schiltigheim

Église protestante dite » La Principale » face aux défis de l’histoire Samedi 20 septembre, 10h00 Église protestante Bas-Rhin

Les visiteurs peuvent demander des explications pendant la visite au guide présent

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite de l’édifice qui a accompagné l’histoire de la ville de Schiltigheim. Une exposition sur l’art humoristique protestant est également présente : cliquez ici.

Église protestante 24 rue Principale, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 06 61 20 00 36 https://ppschiltigheim.net/ https://www.facebook.com/paroisse.protestantedeschiltigheim [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/dieu-est-il-humour-exposition-a-leglise-protestante-la-principale-de-schiltigheim »}] Une chapelle se dressait à cet endroit dès 845. Elle fut agrandie en 1764, à la suite de la démolition de l’église paroissiale, puis réaménagée une dernière fois en 1765 pour accueillir un simultaneum.

L’histoire de cette église est donc étroitement liée à la Réforme, au patrimoine architectural alsacien et à une histoire locale particulièrement riche, mêlant tradition médiévale, art baroque et mémoire collective. Parking intérieur et entrée de plain-pied.

