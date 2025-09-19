Eglise protestante unie de Laval 21 rue de cheverus Laval

Eglise protestante unie de Laval 21 rue de cheverus Laval vendredi 19 septembre 2025.

Eglise protestante unie de Laval 19 – 21 septembre 21 rue de cheverus Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Présentation d’une exposition artistique

Peinture, photographies

21 rue de cheverus 21 rue de cheverus 53000 LAVAL Laval 53000 Crossardière Mayenne Pays de la Loire L’Église Protestante Unie de France

Présentation d’une exposition artistique