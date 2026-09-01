Eglise Protestante Unie – Journées Européennes du Patrimoine Douai

Informations pratiques

Douai

Eglise Protestante Unie – Journées Européennes du Patrimoine

70 Rue de l’Hippodrome Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À la fin du XIXe siècle, l’Église de Douai dépendait du Pasteur de Valenciennes. Le culte a lieu dans une salle de l’hôtel de Ville. Un arrêté préfectoral du 8 août 1897 autorise la construction du temple. En 1901 le Temple de l’Église Réformée de Douai s’achevait sur un terrain sis au 70 rue de l’Hippodrome. Celui-ci sera inauguré le 16 mai 1901. La salle paroissiale dite la Gerbe sera quant à elle inaugurée le 28 avril 1929. Depuis 2012 l’Église protestante réformée s’est unie à l’Église Luthérienne pour former l’Église Prostestante unie du Douaisis.

Visite libre de l’église protestante et exposition sur l’histoire du protestantisme à Douai.

Gratuit, sans réservation

À la fin du XIXe siècle, l’Église de Douai dépendait du Pasteur de Valenciennes. Le culte a lieu dans une salle de l’hôtel de Ville. Un arrêté préfectoral du 8 août 1897 autorise la construction du temple. En 1901 le Temple de l’Église Réformée de Douai s’achevait sur un terrain sis au 70 rue de l’Hippodrome. Celui-ci sera inauguré le 16 mai 1901. La salle paroissiale dite la Gerbe sera quant à elle inaugurée le 28 avril 1929. Depuis 2012 l’Église protestante réformée s’est unie à l’Église Luthérienne pour former l’Église Prostestante unie du Douaisis.

Visite libre de l’église protestante et exposition sur l’histoire du protestantisme à Douai.

Gratuit, sans réservation .

70 Rue de l’Hippodrome Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 6 37 45 07 58 p.gabelle@orange.fr

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English :

%C0At the end of the 19th century, the church in Douai was under the jurisdiction of the pastor of Valenciennes. Services were held in a room at City Hall. A prefectural decree dated August 8, 1897, authorized the construction of the church. In 1901, the Reformed Church of Douai was completed on a plot of land located at 70 Rue de l’Hippodrome. It was inaugurated on May 16, 1901. The parish hall, known as “La Gerbe,” was inaugurated on April 28, 1929. Since 2012, the Reformed Protestant Church has merged with the Lutheran Church to form the United Protestant Church of the Douaisis.

Self-guided tour of the Protestant church and exhibition on the history of Protestantism in Douai.

Free, no reservation required

L’événement Eglise Protestante Unie – Journées Européennes du Patrimoine Douai a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme