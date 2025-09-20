Eglise romane de Brageac EGLISE DE BRAGEAC Brageac

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association A.B.C.D. proposera une visite guidée ou une visite libre de l’église, ainsi qu’une visite guidée sur la promenade de Saint Till.

La visite vous contera l’histoire de ce village pittoresque au travers de l’église saint Thibaud -chef-d’œuvre de l’art roman, de ses reliques, de Saint Till et de son ermitage. À cette occasion les reliques et les chapiteaux seront mis en valeur par un éclairage.

Vous pourrez également visiter librement l’église qui sera agrémentée d’une exposition sur l’ensemble de son histoire, de son architecture, de son mobilier et de ses reliques.

Les coordonnées de l’association pour toute information complémentaire sont :

ASSOCIATION BRAGEAC SAINT-CÔME SAINT-DAMIEN (A.B.C.D.)

Mairie de Brageac – 15, rue Marcel Mazar – 15700 Brageac

Président : Bruno Gibaru

Tel : 07 78 77 34 26

La visite vous contera l'histoire de ce village pittoresque au travers de l'église saint Thibaud -chef-d'œuvre de l'art roman, de ses reliques, de Saint Till et de son ermitage. À cette occasion les reliques et les chapiteaux seront mis en valeur par un éclairage. A cette occasion seront exposés des objets de l'église qui ne sont pas habituellement pas visible du public.

Vous pourrez également visiter librement l'église qui sera agrémentée d'une exposition sur l'ensemble de son histoire, de son architecture, de son mobilier et de ses reliques. Parking près de l'église

