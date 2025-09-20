Église romane Saint Jean de Béré Église Saint-Jean de Béré Châteaubriant

Entrée libre, contact : 02 40 28 20 90

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Construite au XIème siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste est sans doute la plus ancienne du département. C’est une église dépouillée mais son retable baroque et ses statues classées lui donnent tout son charme sous l’œil vigilant d’un « Père Eternel » provenant d’un ancien retable et d’une Sainte Rita sculptée par Jean Fréour en 1950 dans la poutre d’un ancien pressoir à cidre.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : visite libre

Dimanche 21 septembre : visite guidée animée par une guide-conférencière à 11h

Église Saint-Jean de Béré 9 Rue du Prieuré de Béré, 44110 Châteaubriant, France

