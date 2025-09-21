Eglise Saint-Alban JEP 2025 Fontvannes

Eglise Saint-Alban JEP 2025

Chemin du cimetière Fontvannes Aube

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

L’église Saint Alban surplombe la source et son lavoir, l’esplanade sur laquelle elle repose offre une vue dégagée sur les collines du Pays d’Othe.



Datée originellement du XVIe siècle elle a été entièrement reconstruite en 1821, mais son retable en bois représentant le jugement dernier, unique dans l’aube, est le témoin de sa première vie. Daté du XVIe siècle, il est classé monument historique depuis 1895. D’autres pièces de son mobilier sont classées monuments historiques, notamment un buste en céramique de Edme François Congniassé Desjardins de Fontvannes du XIX et plusieurs statuettes de saints en calcaire polychromé du XIVe et du XVIe siècle. .

Chemin du cimetière Fontvannes 10190 Aube Grand Est +33 3 25 70 30 04 contact@mairiedefontvannes.fr

