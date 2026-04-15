Eglise Saint André de Lucmau, Eglise Saint André de Lucmau, Lucmau

Eglise Saint André de Lucmau 27 et 28 juin Eglise Saint André de Lucmau Gironde

visites gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées du Patrimoine de Pays, l’église sera ouverte au public et une expositions de photos des travaux des travaux sera organisées avec les explications correspondantes. Un historique du village comprenant des commentaires et des anecdotes sur la vie dans les villages de la Lande Gasconne est également prévu. Le Cercle de la Concorde pourra également accueillir les visiteurs pour un rafrâichissement dans ce lieu très typique.

Eglise Saint André de Lucmau 33840 Lucmau Lucmau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « adeal.lucmau@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33633955230 »}]

Eglise inscrite au titre des monuments historiques origine XIIème siècle village église monument histoire patrimoine

image sans droits.