Eglise Saint-André JEP 2025 Mesnil-Saint-Père

Eglise Saint-André JEP 2025 Mesnil-Saint-Père dimanche 21 septembre 2025.

Eglise Saint-André JEP 2025

1 rue de la Mission Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

>> Visite libre ou commentée de l’église

Dimanche 10h-17h



L’église Saint-André située rue de la mission à quelques mètres de la mairie, témoigne de la vie de Mesnil-Saint-Père au XIIe siècle.

Retouchée au XVIIe et au XVIIIe siècle elle est aujourd’hui fermée pour des raisons de sécurité, il est toujours possible de l’admirer de l’extérieur. Elle est inscrite depuis 1982 à l’inventaire des monuments historiques.



>> Concert

Chorale de gospel

Dimanche 15h (durée 2h)



>> Exposition

Exposition sur le barrage du lac par l’EPTB. Présentée aux abords de l’église (RDV à la salle polyvalente en cas d’intempéries)

Dimanche 10h-17h .

1 rue de la Mission Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 78 mairie-de-mesnil-saint-pere@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Eglise Saint-André JEP 2025 Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne