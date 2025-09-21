Eglise Saint-André JEP 2025 Saint-André-les-Vergers

Gratuit

>> Visite libre

Dimanche 14h-18h



>> Visite commentée des châsses de l’église Saint-André

Dimanche 15h



Animations organisée par l’association Tempus Edax Rerum .

Eglise Saint-André Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 52 79 10 94 tempusedaxrerum@gmail.com

