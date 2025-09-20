Eglise Saint-Arthémy Journées Européennes du Patrimoine Place Saint-Arthémy Coteaux-du-Blanzacais
Place Saint-Arthémy Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : 2025-09-20 09:00:00 à 2025-09-21 18:00:00
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite libre de la collégiale Saint-Arthèmy du XIIème siècle. Un livret explicatif sera mis à disposition pour les visites libres.
Place Saint-Arthémy Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 69 88 31
English:
Tour of Saint-Arthèmy church
Tour of Saint-Arthèmy church
German : Eglise Saint-Arthémy Journées Européennes du Patrimoine
Freie Besichtigung der Stiftskirche Saint-Arthèmy aus dem 12. Jahrhundert. Für die freie Besichtigung wird ein erklärendes Heft zur Verfügung gestellt.
Italiano : Eglise Saint-Arthémy Journées Européennes du Patrimoine
Visita autoguidata della collegiata di Saint-Arthèmy, risalente al XII secolo. Per le visite autoguidate sarà disponibile un opuscolo esplicativo.
Espanol : Eglise Saint-Arthémy Journées Européennes du Patrimoine
Visita autoguiada a la colegiata del siglo XII de Saint-Arthèmy. Un folleto explicativo estará disponible para las visitas autoguiadas.
