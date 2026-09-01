Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine Place Saint-Arthémy Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Coteaux-du-Blanzacais

Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine

Place Saint-Arthémy Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la collégiale Saint-Arthèmy du XIIème siècle. Un livret explicatif sera mis à disposition pour les visites libres. Allez découvrir aussi la Chapelle des Templiers à moins d’un kilomètre.

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Place Saint-Arthémy Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 69 88 31

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English : Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine

Tour of Saint-Arthèmy church

L’événement Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente