Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine Place Saint-Arthémy Coteaux-du-Blanzacais
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Arthémy · Coteaux-du-Blanzacais
Informations pratiques
Coteaux-du-Blanzacais
Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine
Place Saint-Arthémy Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de la collégiale Saint-Arthèmy du XIIème siècle. Un livret explicatif sera mis à disposition pour les visites libres. Allez découvrir aussi la Chapelle des Templiers à moins d’un kilomètre.
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Place Saint-Arthémy Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 69 88 31
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English : Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine
Tour of Saint-Arthèmy church
L’événement Eglise Saint-Arthémy – Journées Européennes du Patrimoine Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente